Zayn Malik torna su Instagram e svela il nuovo tatuaggio

Salopette di Super Mario Bros, sorriso e canna da pesa. Zayn Malik è tornato su Instagram dopo mesi di silenzio con un post che sta facendo il giro del web (in Italia erano le 2 di notte quando ha postato!). Il cantante ha condiviso con i fan due fotografie. In una è a lago su una barca a pescare. Nell’altra mostra il suo bel primo piano, che mette in evidenza anche una sorpresa: un nuovo tatuaggio sulla mascella.

Il nuovo tatuaggio di Zayn Malik

Il nuovo tatuaggio di Zayn sulla mascella è da decifrare: una scritta in corsivo sulla sagoma laterale del mento. Ma cosa c’è scritto?

Sembra leggersi “De Mama”, ma non ne siamo sicuri.

Qualche idea?