Tokyo 2020, la canoa si rompe: Jessica Fox la ripara con un preservativo – VIDEO

Se la canoa va in fallo perché non aggiustarla con un preservativo? Pessimo gioco di parole, ma è quello che è successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A ridosso della gara di canoa, l’imbarcazione dell’australiana Jessica Fox ha subito un danno.

Il team ha subito provveduto a ripararlo con una miscela di carbonio. Ma per andare sul sicuro, la canoista ha deciso di aggiungere una protezione in più. Letteralmente. Così, ha avvolto la parte appena riparata della canoa con un preservativo, elastico, resistente e impermeabile.

Il risultato finale? Jessica Fox ha vinto la medaglia d’oro.