Tornano le “Notti di cinema a Piazza Vittorio”

E’ tornata la manifestazione cinematografica dell’estate romana. Al via la 21esima edizione di “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, storica arena cinematografica che per oltre 20 anni ha contribuito ad arricchire l’offerta culturale della Capitale.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico per la concessione gratuita di spazi all’aperto per attività culturali dell’Estate Romana 2021, promosso da Roma Culture su impulso dell’Assessorato alla Crescita culturale e curato dal Dipartimento Attività Culturali.

L’iniziativa è organizzata con il sostegno della Regione Lazio e patrocinata dal Municipio Roma I e ENPAM. Si svolge in collaborazione con CONI Lazio e il supporto di LAZIO CREA, ARSIAL, ACEA, APS e di numerosi altri partner.

Il programma

L’ambiziosa programmazione prevede un ricco calendario, che varia dalle proposte cinematografiche alle anteprime nazionali, dagli incontri con registi e autori di prestigio alle rassegne letterarie alle numerose attività collaterali, sia culturali che sportive e di intrattenimento, per giovani e adulti. “Notti di cinema a Piazza Vittorio” sarà, quindi, prima di tutto, luogo di incontro e occasione di confronto.

La proiezione quotidiana di film, soprattutto italiani, nella suggestiva sala all’aperto (che arriva ad ospitare fino a 600 posti), avverrà nel rispetto di tutti i protocolli sanitari anti-covid, allestita nei giardini della piazza e attrezzata con impianti di proiezione e audio ad alta tecnologia, per consentire una visione e un ascolto di assoluta qualità.

ANTEPRIME NAZIONALI

Notti di Cinema a Piazza Vittorio ospiterà alcune importanti anteprime nazionali, in contemporanea con le principali sale italiane, al costo unico di € 7,00:

3-4 agosto: FAST & FURIOUS 9

14-15 agosto: COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO

Info e biglietti sono disponibili a QUESTO LINK.