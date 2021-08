The Weeknd azzera i post su Instagram: novità in arrivo?

Il mistero aleggia sui profili social di Abel Makkonen Tesfaye, ma per tutti The Weeknd. Gli oltre 32 milioni di follower hanno visto il profilo Instagram del pluripremiato cantautore e produttore discografico canadese azzerarsi, come è successo per la release di Beauty Behind the Madness. Un escamotage che solitamente gli artisti usano quando ci sono delle novità in arrivo. Attualmente ci sono solo due post che il cantante – che ha raggiunto il successo planetario con l’ultimo album After Hours e con il singolo Blinding Lights – ha pubblicato in queste ore: una fotografia che lo ritrae in un gioco di luci e ombre e un video che preannunciano l’arrivo di un nuovo capitolo della sua carriera con il disco che, molto probabilmente, si intitolerà The Dawn (ovvero ‘L’alba‘, come quella che appare nella clip).