Tokyo 2020, Tom Daley lavora all’uncinetto… per un cane – VIDEO

Hanno fatto il giro del mondo le immagini del campione olimpico Tom Daley che lavora all’uncinetto mentre assiste alla finale di tuffi femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il tuffatore britannico, medaglia d’oro insieme a Matty Lee nella gara dalla piattaforma sincro, ha spiegato il perché in una storia su Instagram: si tratta di un passatempo che lo aiuta a trovare calma, consapevolezza e alleviare lo stress.

Durante la finale femminile del trampolino da 3m c’è qualcuno che lavora all’uncinetto: è l’oro olimpico Tom Daley 😅🧶#Diving | #Daley | #Tokyo2020 pic.twitter.com/ld6Wflpch1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 1, 2021

Ma cosa stava sferruzzando Tom Daley?

Un maglioncino per un cane. E non un cane qualunque ma la star canina Izzy The Frenchie. Con 1 milione di follower su Instagram, il bulldog francese è uno dei cani più popolari del mondo.

Esemplare femmina di 4 anni, Izzy è apparsa su alcune delle più popolari riviste come People, TMZ, Vanity Fair e Vogue, ha una pagina Wikipedia dedicata ed è stata ambasciatrice del Plaza Hotel di New York nel 2018.

E adesso avrà un maglioncino realizzato da un campione olimpico.

Tom Daley, un maglione per beneficenza

Quella di Tom Daley per l’uncinetto è una passione che l’atleta ha trasformato in beneficenza.

Il 27enne ha aperto una campagna Crowdfunder per raccogliere fondi da donare all’associazione Brain Tumour Charity per la ricerca sul cancro al cervello. In palio la possibilità di vincere un maglione realizzato con le sue mani.