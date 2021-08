Battiti Live, la scaletta della quarta puntata del 3 agosto

Penultimo appuntamento con la musica di Battiti Live. Questa sera su Italia 1 va in onda la quarta puntata della kermesse dell’estate promossa da Radio Norba e condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Tre le esibizioni “on the road”: J-Ax e Jake La Furia da Barletta, Annalisa da Grottaglie, La Rappresentante di lista da Giovinazzo. Gli ospiti internazionali sono il dj tedesco Topic e Alice Merton.

La scaletta della quarta puntata di Battiti Live

Elettra Lamborghini

The Kolors

Aka7even

Noemi e Carl Brave

Deddy

J-Ax e Jake La Furia (da Barletta)

Rocco Hunt e Ana Mena

Alice Merton

Annalisa (da Grottaglie)

Boomdabash e Baby K

Federico Rossi

Topic

Icon808, Nicola Siciliano e Didy

Rkomi

Clementino e Nina Zilli

La Rappresentante di Lista (da Giovinazzo)

Ernia

Mr. Rain

Aiello

Bugo

Gaudiano

Giacomo Urtis

Braco e Luna

BATTITI LIVE 2021

Il Castello Aragonese di Otranto sarà ancora il placo di Battiti Live, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.