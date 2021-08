L’OMS sceglie l’amicizia tra Tamberi e Barshim per la lotta contro il Covid – VIDEO

Insieme hanno dimostrato il significato della parola solidarietà e il valore dell’amicizia. Adesso Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim diventano anche un simbolo nella lotta contro il Covid. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha scelto i due vincitori della medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come volto della campagna contro la pandemia.

L’iniziativa #AGoal4All è accompagnata dallo slogan “Saltiamo fuori dal COVID-19 insieme“ e da un video che immortala la memorabile vittoria condivisa di Tamberi e Barshim.

Un invito alla solidarietà nell’attuale situazione in cui tutto il mondo si trova.



