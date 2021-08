La pillola fa effetto nonostante abbia fumato due sigarette…

Salve buongiorno, chiedo scusa per l’orario ma ho un tarlo fisso in mente, allora sabato notte ho avuto un rapporto non protetto con il mio fidanzato e oggi pomeriggio verso le 18 massimo 18 e qualcosa ho assunto la pillola del giorno dopo però quella dopo le 120 ore e quando sono tornata a casa ovvero verso le 21:30 ho fumato una sigaretta dopo aver mangiato ovviamente è quando sono uscita di nuovo lo stesso un po’ per il nervosismo, la mia curiosità è legata al fatto se la pillola avesse fatto effetto oppure no visto che ho fumato le sigarette.. Grazie mille per la vostra disponibilità!

Rita

Cara Rita,

non vi sono particolari controindicazioni esplicite rispetto al contraccettivo di emergenza e il fumo da sigarette. Viene consigliato di non fumare simultaneamente all’uso di contraccettivi ormonali in quanto sembrerebbe che l’azione della pillola potenzi l’azione negativa del fumo sul sistema cardiovascolare, ma non sull’efficacia contraccettiva. In generale secondo la ricerca scientifica i rischi sarebbero maggiori per chi fuma più di dieci sigarette al giorno. Ellaone si può assumere entro 5 giorni. In realtà la loro efficacia è tanto maggiore quanto prima si assume. E’ importante precisare che la contraccezione di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti e va utilizzato solo in caso di reale emergenza e non ad ogni dubbio rispetto alla sessualità. Come tutti i medicinali può avere degli effetti indesiderati e incidere sulla regolarità del ciclo. Per il futuro potrebbe essere utile scegliere uno tra i metodi contraccettivi che meglio soddisfano le vostre esigenze e che vi facciano vivere in maniera serena e protetta l’intimità.

Un caro saluto!