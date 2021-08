Disney+ porta in Italia American Horror Stories e American Horror Story: Double Feature

La nuova serie limitata American Horror Stories debutterà in Italia in esclusiva su Star all’interno di Disney+ il prossimo 8 settembre, seguita dalla decima stagione della serie antologica di successo American Horror Story: Double Feature, in arrivo sulla piattaforma a ottobre. American Horror Stories è lo spin-off della premiata serie American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk. Questa serie antologica Star Original, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni episodio ed è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto.

American Horror Story è la popolarissima serie limitata antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk che esplora un differente tema horror e un’ambientazione per ogni stagione, spaziando da una casa infestata, a un manicomio e una congrega di streghe, fino a un freak show itinerante, a un hotel con una storia oscura e sanguinosa e a un campo estivo mortale. Fin dal 2011, i creatori di American Horror Story hanno ridefinito il genere horror, e ad oggi sono moltissimi i fan appassionati che ogni anno attendono con ansia di scoprire quali terrori riserverà il prossimo capitolo.

Questo franchise, vincitore di Emmy e Golden Globe, è il capostipite del format contemporaneo delle serie limitate e rappresenta il prodotto più longevo nella storia di FX e ora ritorna con la decima stagione, American Horror Story: Double Feature, che debutterà su Disney+ il prossimo ottobre.

American Horror Story è prodotta da Ryan Murphy, Brad Falchuk, Alexis Martin Woodall, John J. Gray e Manny Coto. Il franchise è prodotto da 20th Television.