Tokyo 2020, l’Italia vola “nell’Olimpo del ciclismo su pista” – VIDEO

“Siete nell’Olimpo del ciclismo su pista!”, festeggiano i telecronisti di Eurosport dopo la straordinaria vittoria del team azzurro nella finale di Inseguimento a squadre ai Giochi olimpici di Tokyo 2020.

La squadra composta da Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan ha conquistato la sesta medaglia d’oro italiana in queste Olimpiadi.

Una rimonta incredibile nell’ultimo chilometro contro la Danimarca, fino ad oggi campione in carica, ha permesso all’Italia di chiudere con un punteggio di 3’42”032, segnando non solo la vittoria ma anche il nuovo record del mondo.

Una gara che resterà nella storia. Come anche la telecronaca che ha accompagnato questo incredibile traguardo.

I telecronisti di Eurosport direttamente nella storia insieme a Ganna e al resto del team!

Medaglia d'oro anche per loro! 🥇#Tokyo2020 #ItaliaTeam #CyclingTrack — Faffy (@sonfattacosi) August 4, 2021