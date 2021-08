Ecco i nuovi talenti sulla tavola del The Pop Kitchen Show

Quando tutto o quasi era fermo, mentre la musica non suonava dal vivo e i locali non aprivano, succedevano comunque cose. Per esempio a Roma Est si cucinava e si suonava a porte chiuse. Ma c’è di più: ci si incontrava. Da un’idea del Poppyficio, il circolo Arci più piccolo d’Italia e di casa a Centocelle, è nato The Pop Kitchen Show.

C’è un oste, non proprio uno a caso perché è il versatile Lucio Leoni e poi ci sono alcuni dei talenti under 35 della scena romana, quelli che tra lockdown e club serrati si sono ritrovati più degli altri senza un palco. Biba (classe 1996), Marianne Leoni (classe 1994), Luca Lazzaroni (1995) e poi due band: i Senna (1990) e Urbania (2000/2001), i primi originari di Ostia, i secondi di San Basilio. Tutti loro sono i ‘clienti’ dell’osteria. Tra un dolce e un piatto d’asporto si imbattono in ‘incontri’ più unici che rari. L’oste ‘Leoni’ infatti interpreta i panni – verosimili – del classico ristoratore romano, quello che accoglie, racconta, ascolta e ‘fa le presentazioni ufficiali’. Nell’attesa che la cucina ‘dia il via’, nascono conversazioni e si fanno i nomi di artisti affermati della scena cantautorale, personalità spesso di casa in osteria. Ed ecco allora che i giovani incontrano i ‘Big’: ci sono Nada, Paolo Benvegnù, Giancane, Enzo Moretto (A toys orchestra) e Erica Mou. Ognuno di loro dà consigli, visioni e risposte. Nel frattempo c’è anche spazio per un’esibizione degli under 35, che regalano all’oste un brano live. E se il bancone è quello del Poppyficio, il palco è quello del Monk, stesso quadrante della capitale ma un poco più in là, verso Casal Bertone. non proprio uno a caso perché è il versatilee poiquelli che tra lockdown e club serrati si sono ritrovati più degli altri senza un palco.(classe 1996),(classe 1994),(1995) e poi due band: i(1990) e(2000/2001), i primi originari di Ostia, i secondi di San Basilio. Tutti loro sono i ‘clienti’ dell’osteria. Tra un dolce e un piatto d’asporto si imbattono in ‘incontri’ più unici che rari. L’oste ‘Leoni’ infatti interpreta i panni – verosimili – del classico ristoratore romano, quello che accoglie, racconta, ascolta e ‘fa le presentazioni ufficiali’.Ed ecco allora che i giovani incontrano i ‘Big’: ci sonoOgnuno di loro dà consigli, visioni e risposte. Nel frattempoche regalano all’oste un brano live.stesso quadrante della capitale ma un poco più in là, verso Casal Bertone.