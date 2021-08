Tokyo 2020, atleta si mette in posa come Luffy di One Piece e vince l’oro

One Piece porta bene. Lo sa Miltiadis Tentoglou, atleta greco di salto in lungo che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il lunghista ha reso omaggio al popolare manga di Eiichiro Oda imitando una delle pose più popolari del protagonista.

In diretta, durante la presentazione, Tentoglou ha interpretato il Gear Second, la potente tecnica di combattimento di Luffy.

Coincidenza? Assolutamente no. Lo stesso atleta ha confermato in conferenza stampa il suo tributo al popolare manga, di cui è anche fan.