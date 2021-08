The Weeknd, ritirato il video di Take My Breath: potrebbe causare crisi epilettiche

Il videoclip di Take My Breath è stato ritirato perché potrebbe causare crisi epilettiche, come si legge su Variety. The Weeknd aveva stretto un accordo con i cinema Imax che includeva l’anteprima del video ufficiale (che debutterà il 6 agosto) sullo schermo prima dell’inizio di The Suicide Squad di James Gunn. La clip, però, è stata ritirata a causa delle luci stroboscopiche presenti nelle immagini che sarebbero pericolose.

RITIRATO VIDEO DI TAKE MY BREATH, LA REAZIONE DI THE WEEKND

TAKE MY BREATH, L’ANTEPRIMA DEL BRANO A TOKYO 2020

The Weeknd ha scelto le Olimpiadi di Tokyo 2020 per presentare il suo nuovo singolo. L’artista canadese ha pubblicato un video (realizzato per l’emittente NBC) con protagoniste le ragazze della squadra femminile d’atletica leggera statunitense – Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad e Athing Mu e Gabrielle Thomas – per dare un’anticipazione di Take My Breath.

The Weeknd è pronto per “una nuova alba” della sua carriera, come ha annunciato qualche giorno fa dopo aver cancellato tutti i suoi post su Instagram per far spazio al suo nuovo capitolo, che arriva dopo l’enorme successo dell’album After Hours.