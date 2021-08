VIDEO| Ellynora e il suo ‘Mayday’ sulle relazioni tossiche

Suona dal 15 luglioil nuovo singolo di Eleonora Sorrentino Paravia in arteScritto cone prodotto dail brano racconta di una relazione tossica, “che può essere con qualcuno o con qualcosa, mettendo a fuoco una dinamica che esiste in tutti gli esseri umani ma che è ancora così misteriosa”.

I toni scuri elettronici del brano comunicano un senso di urgenza: la voglia di fuggire ma l’irrefrenabile necessità di tornare.

ECCO IL VIDEOCLIP DI MAYDAY

Scritto e diretto da Ellynora, nel video è proprio la cantautrice a incarnare sia il ruolo del narratore che dell’ossessione stessa. Il protagonista dietro la maschera è invece Alessandro Bucci. L’attore per l’incurabile ossessione indossa addirittura gli stessi abiti della protagonista, nel disperato tentativo di avvicinarsi a lei in qualsiasi modo possibile. Dopo numerose ricerche, Alessandro Bucci riesce ad individuare la figura femminile con la maschera per potersene finalmente disfare, per una volta e per sempre, ma arrivati al momento decisivo, non riesce e ricade tra le braccia della tentazione lasciandosi di nuovo possedere dalla sua mania.

ELLYNORA PARLA DEL VIDEOCLIP DI MAYDAY

«Avevo ben chiaro cosa volevo creare. Avevo la necessità di comunicare più aspetti a me cari: non solo l’incarnazione di un’Ossessione e il senso di pericolo che nasce da essa, ma anche una libertà dal punto di vista sessuale che rompe certi schemi sociali a cui siamo abituati. Grazie alla collaborazione di Matteo Carlomusto con la linea “Porn Couture” sono riuscita ad esaltare un concetto anche tramite i look nel video. Credo fortemente, fino a quando non si lede nessuno, che ognuno debba essere libero di fantasticare, provare ed esplorare la propria sessualità senza giudizio e senza limiti».

Il suo vissuto tra l’Italia e l’America è evidente nel concept del progetto. I suoni elettronici incontrano le melodie e gli strumenti popolari del passato, (a cui è legata per le sue origini partenopee). La stessa presenza di rimandi al passato in chiave moderna si ritrova nello stile e nell’estetica delle immagini e dei suoi video.

ELLYNORA CANTAUTRICE URBAN TRA L’AMERICA E L’ITALIA