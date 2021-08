The Crown 5, Elizabeth Debicki sarà Lady Diana: la prima foto dal set

Emma Corrin, che ci ha regalato un’interpretazione straordinaria in The Crown 4, ha lasciato il testimone a Elizabeth Debicki. Sarà lei ad interpretare Lady Diana in The Crown 5. L’ultima stagione della serie di Peter Morgan racconterà gli Anni 90, e quindi la morte di Diana insieme a Dodi Al Fayed un anno dopo il divorzio dal principe Carlo. A proposito di Lady D., alla 78. Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre) sarà presentato in anteprima Spencer, il biopic di Pablo Larrain con Kristen Stewart nei panni della mamma dei principi William e Harry. Il film racconterà il momento in cui la principessa di Galles ha preso la decisione di divorziare da Carlo.

Vediamo Debicki in uno scatto dal set che la ritrae insieme ai figli William e Harry.

THE CROWN 5, IL CAST

Imelda Staunton ormai è esperta di ‘cose reali’. Dopo Downton Abbey, è attualmente impegnata con le riprese di The Crown 5. L’attrice è stata scelta per il ruolo della Regina Elisabetta II (interpretata nelle stagioni passate della serie prima da Claire Foy e poi da Olivia Colman). Netflix, nei giorni scorsi, ha pubblicato la prima immagine della Staunton nei panni dei Lilibet.

Nel cast di The Crown 5 anche Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Lesley Maville in quello della Principessa Margherita e Jonny Lee Miller in quello di John Major (primo ministro del Regno Unito, in carica dal 28 novembre 1990 al 2 maggio 1997).