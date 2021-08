La Rappresentante di Lista apre l’Etruria Eco Festival

Sarà La Rappresentante di Lista ad inaugurare domani sera la 15esima edizione dell’Etruria Eco Festival. Il gruppo approda per la prima volta sul Lungomare di Cerveteri per un live che sarà anticipato prima dal concerto di Marco Castelluzzo in arte WEPRO e dal trio Melancholia. I LRDL sono reduci dalla recente pubblicazione del nuovo singolo ‘VITA’, un brano che ruota sul ritornello “sei felice o sei complice”, citazione diretta di una poesia del poeta palermitano Nino Gennaro. Il brano, con il suo ritmo incalzante e suadente, è uno slogan scandito in musica e descrive di un viaggio fuori dagli schemi.

Tra i live in programma anche Coma Cose, Negrita e Subsonica

All’interno dell’EEF si esibiranno anche i Subsonica, Coma_Cose, Negrita, Metal Carter, Ice One, Brusco & Roots in the sky, Piotta, Vasco Brondi. Spazio poi al ‘festival nel festival’ Body Funk: quindici ore consecutive di funk, soul, disco, house con 20 tra i maggiori Djs del genere.

All’Etruria Eco Festival concerti gratuiti

L’Etruria Eco Festival quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi. L’evento offre grandi concerti, rigorosamente a ingresso gratuito e ad oggi sono tutti esauriti. Per accedere all’area concerti, sarà necessario possedere il Green Pass accompagnato da un documento d’identità. Mentre per i minori di anni 12 è sufficiente l’autocertificazione (disponibile in download sul sito ufficiale del Festival) che regolarmente compilata dovrà essere consegnata all’ingresso. Per maggiori informazioni +39 370 1087225. Il pubblico potrà vivere l’evento in sicurezza in un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro dove si alterneranno musica e spettacolo e incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

Il programma

Sabato 14 Agosto live hip hop con BRUSCO & Roots in the sky, PIOTTA, METAL CARTER, ICE ONE e Jimmy e Ientu outta Inna Cantina Sound

Domenica 15 Agosto BODY FUNK festival – Un viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale con:

Dave Lee, Moplen, Young Pulse, Massimo Berardi, Les Inferno, De Gama, SoulDynamic, Flavia Lazzarini, Stefano FuscoPierluigi Pjay Federici, Laura Ross, Massimo Etrix, Luigi Fioravante, Leo Neki, Fdm, Mattia Pesce. Special After Show Deep Set By Davide Ferrario, Edem & Govan.

Lunedi 16 Agosto concerto di MANU CHAO (Inizio ore 20,00 con apertura porte ore 16,30)

EEF, in collaborazione con Ventidieci srl, ospita una tappa del tour italiano dell’ex Mano Negra. precedentemente programmata a Vulci.

Giovedi 19 Agosto concerti di VASCO BRONDI



Venerdi 20 Agosto concerto dei NEGRITA



Sabato 21 Agosto concerti dei COMA_COSA



Domenica 22 Agosto concerto dei SUBSONICA



Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.30 con apertura porte alle ore 19:00