Tommaso Stanzani nel nuovo video di Ermal meta ‘Stelle cadenti’

E’ online il nuovo video del singolo di Ermal Meta ‘Stelle cadenti’. Protagonista della clip è Tommaso Stanzani ex concorrente di Amici 20, che dopo l’esperienza nel corpo di ballo di ‘Battiti Live’ ha preso parte anche al videoclip. Ad annunciare la partecipazione del ballerino è stato proprio Ermal Meta ieri sui social: “Per il video di ‘Stelle cadenti’ ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me”, ha scritto il cantautore. Immediata la risposta di Stanzani: “Grazie @ermalmetamusic per aver pensato a me”

Stelle cadenti, il video