Lady Gaga annuncia su twitter l’album Chromatica remix

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo disco con Tony Bennett in uscita il prossimo 1 ottobre, Lady Gaga ha voluto fare ai fan un altro regalo: l’album Chromatica remix. A dare l’annuncio del nuovo lavoro in arrivo è stata lady Germanotta su twitter:

The Chromatica remix album is so f*cking fuego 🤯 music is life 🙌🎨 — Lady Gaga (@ladygaga) August 10, 2021

Al momento però non si hanno informazioni sulla data d’uscita. Quello che è probabile però, è che nel disco saranno presenti artisti del calibro di Charli XCX e Bree Runway. Pubblicato lo scorso 29 maggio, ‘Chromatica’ ha conquistato da subito tutte le classifiche mondiali di streaming. Non solo, il disco e il nome della cantante erano entrati subito in cima alle tendenze di Twitter. In Italia l’album ha anche debuttato alla numero uno della chart dei lavori più venduti di Fimi/Gfk. Inoltre in occasione della 63edizione dei Grammy l’interprete di ‘Million reasons’ si è portata a casa una statuetta nella categoria Best Pop Duo/Group Performance insieme ad Ariana Grande.

In attesa di ascoltare i nuovi lavori musicali, Lady Gaga arriverà presto al cinema nei panni di attrice nel film ‘House of Gucci’ di Ridley Scott in cui interpreta Patrizia Reggiani