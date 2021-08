Si aggiungono nuove date al tour estivo di Gazzelle

Dopo aver collezionato una serie di sold out, sono state aggiunte due nuove date al tour estivo di Gazzelle. I live per il cantautore romano sono l’occasione per presentare l’ultimo album “OK” (Maciste Dischi/Artist First) che è entrato al 1° posto delle classifiche Top Album e Top Vinili FIMI a una settimana dalla release.

Le date annunciate oggi, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, porteranno Gazzelle a Lecce (Oversound Music Festival, 9 settembre) e una seconda volta a Catania (Villa Bellini, 23 settembre) dopo il sold out dell’appuntamento del 15 settembre.

I biglietti per le date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da giovedì 12 agosto 2021 alle ore 16:00, e nei punti vendita autorizzati da lunedì 17 agosto 2021 alle ore 11:00.

ECCO IL CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Venerdì 27 agosto 2021 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 29 agosto 2021 || Romano D’Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival

Martedì 31 agosto 2021 || Servigliano (FM) @ No Sound Festival

Giovedì 9 settembre 2021 || Lecce @ Oversound Music Festival NUOVA DATA

Mercoledì 15 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini SOLD OUT

Giovedì 23 settembre 2021 || Catania @ Villa Bellini NUOVA DATA