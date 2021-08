Salmo mantiene la promessa: domani il live gratuito in Sardegna

La sua terra chiama e Salmo risponde. Il rapper, come annunciato pochi giorni fa sui social, ha mantenuto la promessa e domani terrà un live completamente gratuito per aiutare tutte le persone in difficoltà per colpa degli incendi che hanno devastato la Sardegna. Accanto al concerto, Salmo ha pensato di dare vita anche ad una raccolta fondi su internet.

Sul live non si hanno ancora molte informazioni, l’interprete di ’90 min’ ha pubblicato un post in cui indica solo la data di domani, città e ora dell’evento saranno comunicati nella giornata stessa.

Oltre a questo evento, Salmo nei giorni scorsi ha anche donato circa 10mila ulivi da piantare nelle zone andate a fuoco delegando per la distribuzione la Croce Rossa di Oristano.