Calcio. Classifica Fifa: Italia quinta, Inghilterra nel mirino

di Adriano Gasperetti

Si rinnova la sfida tra Italia e Inghilterra. Dopo la finale di Euro 2020, vinta dagli uomini di Mancini, anche la classifica Fifa ripropone la sfida tra le due nazionali.

Nel Ranking diffuso oggi, infatti, mentre il Belgio si conferma primo e il Brasile medaglia d’oro a Tokyo 2020 scavalca la Francia, ora terza, l’Italia guadagna due posizioni e si porta al quinto posto e tallonano l’Inghilterra, sempre quarta. Grazie alla vittoria agli Europei, infatti, l’Italia ha guadagnato 103 punti, l’Inghilterra 66.

Balzo in avanti anche per l’Argentina, che ha vinto la Coppa America: era ottava, ora è sesta con 72 punti in più. Entrano nella Top Ten gli Usa.

Queste le prime 10 posizioni del Ranking Fifa:

Belgio 1822 punti,

Brasile 1798,

Francia 1762,

Inghilterra 1753,

Italia 1745,

Argentina 1714,

Spagna 1680,

Portogallo 1662,

Messico 1658,

Usa 1648.