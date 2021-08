Buon compleanno Madonna! Le 15 canzoni che non puoi non conoscere

Iconica, anticonformista e sempre sulla cresta dell’onda. Madonna compie 63 anni ed è come se il tempo non fosse mai passato. La regina del pop continua ad essere una delle più attive del panorama, in studio di registrazione e sui palchi di tutto il mondo da cui continua a ispirare generazioni su generazioni. Origini italiane, Miss Veronica Ciccone nasce nel 1958 a Bay City, nel Michigan. Nel 1982 il debutto in musica con “Everybody”, poi i singoli “Holiday”, “Burning up” e fino alla hit mondiale “Like a virgin”.

Noi la celebriamo con una playlist delle canzoni che non puoi non conoscere, anche perché se Madonna non avesse raggiunto le luci della ribalta non avremmo popstar come Britney Spears, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Ariana Grande e Selena Gomez.

LIKE A VIRGIN

TRUE BLUE

INTO THE GROOVE

MATERIAL GIRL

VOGUE

LIKE A PRAYER

EXPRESS YOURSELF

OPEN YOUR HEART

LA ISLA BONITA

PAPA DON’T PREACH

FROZEN

HOLLYWOOD

MUSIC

SORRY

HUNG UP