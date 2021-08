Giulia Stabile: “Sono molto innamorata di sangiovanni ma…”

Quella tra sangiovanni e Giulia Stabile è una delle storie d’amore più belle di quest’anno. I due continuano a vivere un periodo d’oro e a confermarlo è la stessa ballerina vincitrice di Amici. Lo confessa a DiPiù Tv in un’intervista rilasciata nell’ultimo numero in edicola.

“Appena possiamo ci vediamo. Ho anche conosciuto la sua famiglia, ho trascorso momenti bellissimi nelle zone in cui è cresciuto in Veneto. I suoi genitori mi hanno accettato come una figlia. È stato molto bello. Sono molto innamorata di lui“.