Harry e Meghan sempre più lontani da Windsor: il battesimo di Lili sarà negli Stati Uniti

Harry e Meghan sono sempre più lontani dalla famiglia reale. La coppia – secondo quanto riferisce Richard Fitzwilliam all’Express – si starebbe preparando per celebrare negli Stati Uniti il battesimo della secondogenita, Lilibet ‘Lili’ Diana, nata lo scorso 4 giugno. La coppia, quindi, non tornerà a Windsor per l’occasione visto che – dopo vari colloqui con la Regina Elisabetta II – ha appreso che la nonna e sovrana non avrebbe partecipato.

La monarca non partecipa mai ad eventi minori e il battesimo della piccola Lili rientrerebbe tra questi. Elisabetta, d’altronde, ha ridotto le occasioni pubbliche che la vedono protagonista. In agenda solo eventi strettamente connessi alla Corona. I 95 anni, insomma, cominciano a farsi sentire.

Carlo e William saranno al battesimo?

Harry e Meghan desistono dal tornare in Inghilterra e pensano a preservare la privacy della loro famiglia a scapito della possibilità di reunion con Carlo e William.

Ora la domanda è solo una: il padre e il fratello di Harry voleranno nell’altro continente per festeggiare la nipotina? I rumors non danno l’eventualità per certa. I rapporti sarebbero ancora tesi dopo l’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey e su eventuali chiarimenti tutto tace.