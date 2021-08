A scuola con Chiara Ferragni: nei negozi arriva la collezione creata con Pigna

Astuccio, diario e quaderni. E ancora matite, raccoglitori ad anelli e adesivi. La ripartenza della scuola si tinge di toni pastello e glitter grazie a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha annunciato la sua prima collezione per gli studenti, creata in collaborazione con Pigna.

L’azienda la descrive come una collezione “ageless e genderless, per diventare la versione migliore di se stessi”, per chi frequenta ancora le scuole dell’obbligo o per chi si è appena iscritto all’università e – perché no – anche per chi intraprende i primi passi nel mondo del lavoro.

Gli accessori per la scuola firmati Chiara Ferragni saranno disponibili online e nei negozi a partire dal 23 agosto. Lo sono da oggi stesso su chiaraferragnicollection.com.