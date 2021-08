Per Raz Degan il GfVip è “spazzatura” ma Signorini rivela: “Ha chiesto migliaia di euro per partecipare”

Manca poco all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip ma già fervono i preparativi e i rumors. Dopo la conferma della partecipazione di Katia Ricciarelli, gli occhi sono tutti su Raz Degan, tra i nomi più chiacchierati nel toto cast. L’attore, però, ha già smentito ogni gossip e anzi ha definito il programma di Canale 5 come una “casa piena di spazzatura”. Nulla di strano se a contraddirlo non fosse arrivato Alfonso Signorini.

Il conduttore ha spiazzato i fan del programma rivelando dalle pagine di Chi:

“ Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello , come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la casa… “.

Nello specifico, la cifra richiesta corrisponderebbe a quella di 500mila euro per un totale di 30 giorni all’interno delle mura più famose d’Italia. A stretto giro è arrivata anche la replica dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi:

“500k? Neanche per un milione! ahahahah La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano. Il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare”.