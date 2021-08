Le discoteche sono chiuse e i ragazzi per divertirsi cercano alternative per condividere la musica in compagnia. È accaduto questa estate a Ostuni, in Puglia, dove in centro hanno improvvisato una sala da ballo sulle scale di una piazzetta. Cassa di risonanza e musica dance in piena notte: scelta non gradita al signore che armato di mazza ha optato per la via del silenzio. Un colpo secco all’altoparlante: il video è virale.