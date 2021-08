No, neanche questa settimana Kanye West ha pubblicato il suo nuovo disco

È passato quasi un mese dalla data di uscita di “Donda”, il decimo disco di Kanye West. Eppure del lavoro sulle piattaforme non c’è ancora nessuna traccia. L’arrivo – inizialmente previsto per il 23 luglio – è stato posticipato di settimana in settimana ma senza mai dare certezze ai fan, ormai allenati all’antica arte della pazienza. Nel 2018, infatti, il rapper ha svelato di non aver scritto e completato nessun testo prima della settimana precedente l’uscita di “Ye”.

Ancora una volta, Kanye si prende il suo tempo per finire un progetto che ha fatto ascoltare pubblicamente ai fan accorsi ai due eventi organizzati al Mercedes Benz Stadium di Atlanta. Nessuna fretta per lui e il suo team, che sui social raccomandato ai fedelissimi del rapper di non essere troppo insistenti: l’album uscirà “quando Kanye sentirà che sia pronto”. L’artista è, perciò, tornato in studio per ridefinire i pezzi registrati trincerandosi dietro un religioso silenzio.

La nuova data da attenzionare è ora quella del 27 agosto ma tutto potrebbe accadere.