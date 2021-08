La Regina Elisabetta ne ha abbastanza di Harry e Meghan: li porterà in tribunale

“Quando è troppo è troppo”. La Regina Elisabetta passa alle maniere forti ed è pronta a sferrare il contrattacco contro Harry e Meghan. Avrebbe usato proprio queste parole la sovrana che, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal The Sun, avrebbe già consultato i suoi legali per intentare una causa di diffamazione contro il nipote e la consorte. La 95enne sarebbe “esasperata per i continui attacchi” arrivati da oltreoceano “e non ne tollererà ulteriori”, neanche dall’adorato nipote.

L’obiettivo di Elisabetta II: evitare la pubblicazione della scabrosa biografia di Harry

Un’ulteriore bomba, però, arriverà prima che si pensi con la pubblicazione del libro confessione di Harry che promette di sconvolgere la Royal Family più di quanto fatto finora. Il secondogenito di Carlo e Diana è intenzionato a non nascondere alcun segreto o particolare imbarazzante e, di certo, la nonna non sopporterebbe la pressione mediatica che scatenerà la biografia.

Il team di avvocati della regina, perciò, starebbe preparando una notifica da spedire alla casa editrice che l’anno prossimo lo pubblicherà, la Penguin Random House. Primo passo di una guerra che potrebbe dividere la Royal Family una volta e per sempre.