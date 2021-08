VIDEO | Dalla papera di Szczesny ai biscotti in panchina, è ripartita la Serie A: il meglio del peggio della prima giornata

Il campionato italiano è ripartito, se il buongiorno si vede dal mattino…lo spettacolo è garantito, in campo e sugli spalti. Il premio papera della domenica se lo aggiudica senza competizione il portiere polacco della Juventus dal nome impronunciabile Wojciech Szczęsny: dribbling e palla all’avversario per il definitivo 2-2 di Udinese Juventus.

L’immagine dell’alto dirigente Pavel Nedved dice tutto. É in realtà proprio la partita tra le due squadre bianconere a catalizzare le attenzioni. Già prima del fischio d’inizio i giornali sportivi avevano titoloni sulla scelta dell’allenatore Allegri di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo. Le telecamere non ci hanno messo molto a cogliere il volto decisamente contrariato della stella, costretto ad assistere alla partita a fianco ai compagni, che intanto mangiano: l’immagine di Pinsoglio (terzo portiere e amico di CR7) che gusta un dolce al cioccolato è virale.

È lo stesso fuoriclasse portoghese poi a rendersi protagonista nel finale: gol di testa all’ultimo secondo per il 3-2 che avrebbe consegnato la vittoria ai suoi, rete annullata per un fuorigioco millimetrico che fa scatenare l’ira dei tifosi…e della sorella Elma Aveiro che sui social grida al complotto: “È iniziata la rapina”, la traduzione letterale. Una domenica da ricordare…