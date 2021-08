Da #Prelemi a #Euro2020: gli hashtag che hanno dominato Twitter nel 2021

#Prelemi per raccontare le vicissitudini della coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nata sempre durante l’ultima edizione del #Gfvip.

#Euro2020 per raccogliere tutti gli aggiornamenti e le curiosità sul campionato europeo di calcio. #Sanremo per non perdere nulla del festival e #Eurovision per sostenere i nostri Måneskin nella competizione. Sono questi solo alcuni degli hashtag che compongono la lista dei più utilizzati dagli italiani su Twitter nel 2021. A svelarla è la piattaforma stessa che oggi festeggia l’anniversario della nascita delle perole correlate con un #.

La storia dell’hashtag

Il 23 agosto 2007 l’utente Chris Messina twittava il suggerimento di utilizzare il simbolo # nelle conversazioni di gruppo sulla piattaforma, dando il via a una delle trasformazioni più influenti del mondo della comunicazione e dell’era digitale.

Che si tratti di politica internazionale, economia, sport o cinema, milioni di persone oggi riescono a connettersi su Twitter da tutti gli angoli del mondo grazie al potere del celebre cancelletto. Nell’ultimo anno, da gennaio a giugno 2021, sono stati ben 12.6 miliardi i tweet con almeno un hashtag, di cui 140 milioni unici, dimostrando che gli utenti di Twitter diventano sempre più creativi ogni anno.

I più usati

Nella lista degli hashtag più utilizzati in assoluto in Italia campeggiano i più celebri e seguiti programmi televisivi, reality e talent show, tra cui in particolare #amici20, #gfvip e #isola.

dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano#amici20 pic.twitter.com/SSa0LyWWPy — b⃫l⃫u⃫e⃫ 🏳️‍🌈 (@thiskiwiisme) February 25, 2021

È proprio il caso di dirlo: a star is born ✨ #gfvip pic.twitter.com/suKkYgIVZz — icy (@fuoridallhype_) January 1, 2021

Tra i fenomeni emergenti si segnala una sempre più affermata presenza delle sitcom di origine turca – attorno alle quali si sono costruite delle ampie e fedelissime community – tra cui #sençalkapımı, #maraşlı, #daydreamer, #mrwrong, e dei relativi attori, diventati vere e proprie star anche sui social: #canyaman, #alinaboz, #burakdeniz e #özgegürel.

A trainare la musica l’hashtag #Bts, che segue il fenomeno del k-pop. Nello sport spicca anche #itsComingRome, che ha raccolto i commenti entusiasti per la vittoria tutta italiana degli europei e gli sfottò agli inglesi arrivati secondi.