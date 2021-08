VIDEO | Il concerto di sangiovanni manda in delirio Lecce: un successo la prima tappa del tour

“Non credevo di essere all’altezza di un tour”. Poi l’urlo di una ragazza che si fa portavoce di tutto il pubblico in estasi: “Tu sei sempre all’altezza”.

Potrebbe sintetizzarsi così la notte di lunedì scorso a Lecce di sangiovanni, prima tappa del tour che porterà il cantante amatissimo dai ragazzi in giro per tutta Italia. Un successo il primo concerto estivo della stella di Amici20. I social sono inondati di immagini dell’evento che ha regalato forti emozioni ai partecipanti. Il giovane artista come al solito non si è risparmiato anche a microfoni spenti concedendosi ai fans in delirio.

post concerto una piccola popstar è passata a fare un saluto 💗 #amemici20 #sangiosummertour pic.twitter.com/4NOMj9V3wN — Ale🍬🍭 (@Ales_980) August 25, 2021

Cori da stadio e canzoni cantate a squarciagola: le esibizioni da vera popstar.

La poesia dedicata al suo pubblico, un assolo che ha fatto commuovere tutti.

Il post evento: a caccia di autografi e selfie, un dialogo con una madre che gli fa i complimenti.

#amemici20 la signora è tutte noi😂💓

gli ha fatto i complimenti per le canzoni pic.twitter.com/X2VFH2a8Aq — mary 🧸 (@mariiaaa0908) August 24, 2021

C’è anche il tempo per scherzare a notte fonda.

Tutte le tappe del tour “Mondo Sangio Live Tour 2022”