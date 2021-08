Ibrahimovic si candida per Sanremo 2022: “Amadeus torno a salvarti?”

Squadra che vince non si cambia. Lo sa bene Zlatan Ibrahimovic, da sempre abituato a grandi risultati. Sono quelli che ha raccolto anche con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ospite fisso della seconda edizione condotta da Amadeus. E si rivolge proprio a lui sui social per candidarsi ufficialmente per un posto al Teatro Ariston l’anno prossimo.

“Ti devo salvare anche prossimo anno???”, scrive il calciatore pubblicando un video realizzato durante la corsa in moto per arrivare puntuale nella città dei fiori. L’attaccante si era trovato nel bel mezzo di un ingorgo causato da un incidente, così la paura di far tardi e il passaggio salvifico di un ragazzo in moto compagno di disavventura.

Si accende, così, la speranza dei fan che hanno gradito l’Ibra conduttore tanto quanto l’Ibra calciatore e le sue prodezze sul campo.

Ibrahimovic e Fiorello: come sarà composta la squadra di Amadeus?

Amadeus – come qualsiasi allenatore – dal canto suo non parla di “mercato”, sarebbe anche troppo presto per intavolare certi discorsi. I siti online, però, si scatenano e montano il “caso” Fiorello.

Lo showman è la vera incognita di Sanremo 2022 dato che ha manifestato apertamente il desiderio di chiudere l’esperienza del festival con la scorsa edizione. Da quello che trapela, il corteggiamento è iniziato. La coppia Ama-Fiorello è stata, d’altronde, la carta vincente degli ultimi due festival.

Resta tutto in ballo insomma ma – come accade nel calcio mercato – tutto potrebbe accadere e chissà che Ibra non riesca a far parte della squadra di Amadeus ancora una volta. In ogni caso, il fischio d’inizio è previsto l’1 febbraio.