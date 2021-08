Preparatevi a rimanere senza fiato con il poster di Spencer, il film su Lady D

“La storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina, ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità”. Una ragazza nel suo abito da festa accasciata in un momento di disperazione. È la rappresentazione di Lady Diana nel poster ufficiale di Spencer, il biopic di Pablo Larraín che vedrà protagonista – nei panni dell’ex consorte del principe Carlo – Kristen Stewart. L’immagine (che quasi sembra un quadro) è stata svelata da 01 Distribution e lascia già senza fiato.

Colpisce come la prima foto della Stewart in abito da scena. Impressionante la somiglianza con la principessa.

La trama

La storia, scritta da Steven Knight, si svolge in tre giorni, in una delle sue ultime vacanze natalizie nella House of Windsor a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale britannica. È il 1991 e Diana ha deciso di porre fine al suo matrimonio ma – nonostante le voci di un imminente divorzio – la calma regna ancora sovrana.

La principessa triste sta al gioco ma sarà l’ultima volta perché la separazione ufficiale dal marito non sarebbe stata lontana. A dicembre 1992 la decisione. L’ufficializzazione del divorzio il 28 agosto 1996.

Spencer è in concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e arriverà prossimamente sul grande schermo.