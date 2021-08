Stargazing è il nuovo atteso fumetto di Jen Wang

Jen Wang ha conquistato i lettori italiani con il graphic novel Il Principe e la sarta. Stargazing in arrivo in Italia il 2 settembre. Il fumetto è ispirato in parte all’infanzia dell’autrice cresciuta negli Stati Uniti da genitori asiatici immigrati, come racconta nella postfazione del volume. Sceneggiatrice, fumettista e illustratrice,ha conquistato i lettori italiani con il graphic novel BAO Publishing annuncia l’attesa uscita del suo nuovo lavoroin arrivo in Italia ilIl fumetto è ispirato in parte all’infanzia dell’autrice cresciuta negli Stati Uniti da genitori asiatici immigrati, come racconta nella postfazione del volume.

STARGAZING. IL LIBRO

Moon è tutto ciò che Christine vorrebbe essere: sicura di sé, impulsiva, creativa… diversa da chiunque abbia mai conosciuto. L’una, che vive da sola con la madre, è appassionata di K-pop e disegno, l’altra è concentrata sullo studio del violino e del cinese come desidera la famiglia. In più, Moon a volte ha visioni di creature celesti, che le parlano dalle stelle dicendole che lei non appartiene davvero alla Terra.



Forse perché è vero che gli opposti si attraggono o forse perché sono entrambe asioamericane di seconda generazione, le due bambine legano subito: tra loro nasce un’amicizia profonda, che arriverà a un punto cruciale quando rischiano di perdersi per sempre. Riusciranno a essere le amiche di cui ciascuna ha bisogno nonostante le differenze tra loro?

Stargazing è una storia di crescita, amicizia e accettazione raccontata attraverso due preadolescenti. Tra rapporti familiari conflittuali, aspettative sociali e segreti finora rimasti sepolti, Jen Wang riesce a costruire un graphic novel personale, toccante e indimenticabile, indirizzato ai giovani lettori ma capace di toccare anche corde e sentimenti dei lettori più adulti.