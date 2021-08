Halsey “non è una donna, è una dea”. Fuori oggi il suo quarto disco

Una maternità che le ha cambiato la vita e un disco che promette scintille. Sono queste le due principali novità nella vita di Halsey, che oggi può dirlo forte e chiaro: “Non sono una donna, sono una dea”. Si muove da questo titolo/singolo il progetto che oggi la vede debuttare sulle piattaforme con “If I Can’t Have Love, I Want Power”, quarto album della carriera dell’artista.

Definito dalla rivista statunitense Spin “an industrial-leaning masterpiece”. Un capolavoro di 13 tracce, che, invece, il sito Stereogum, racconta come “uno di quegli album che cambiano il corso della carriera di un artista”.

Halsey usa, ancora una volta, la sua voce per regalare un vero e proprio manifesto di self love e forza: “Ho aspettato tutta la mia vita per essere dove sono adesso, qualche volta mi sono goduta il buio”, scrive la cantante che regala un viaggio tra chiaro scuri costanti.

The Tradition Bells in Santa Fe Easier than Lying Lilith Girl is a Gun You asked for this Darling 1121 honey Whispers i am not a woman, i’m a god The Lighthouse Ya’aburnee

La musica del nuovo album è anche la colonna sonora del film omonimo -IMAX Experience: If I Can’t Have Love, I Want Power- un lungometraggio di un’ora, scritto da Halsey e diretto da Colin Tilley, proiettato nei cinema IMAX delle maggiori città di tutto il mondo.

Lunedì 30 agosto, alle 19.00, si potrà assistere all’unico show digitale di Halsey. I biglietti sono diponibili al seguente link: https://www.momenthouse.com/halsey/halseyhide-europe-uk-africa