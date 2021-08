Spencer, Kristen Stewart mostra la sua Lady D nel primo trailer del film

Comincia a prendere forma Spencer, il biopic di Pablo Larraín sulla vita di Lady Diana. Dopo aver svelato il poster ufficiale, arriva online il trailer della pellicola che vede protagonista Kristen Stewart. Si tratta del primo sguardo reale sull’interpretazione dell’attrice, da molti contestata per la presunta non somiglianza.

La storia, scritta da Steven Knight, si svolge in tre giorni, in una delle sue ultime vacanze natalizie nella House of Windsor a Sandringham, residenza di campagna della famiglia reale britannica. È il 1991 e Diana ha deciso di porre fine al suo matrimonio ma – nonostante le voci di un imminente divorzio – la calma regna ancora sovrana.

La principessa triste sta al gioco ma sarà l’ultima volta perché la separazione ufficiale dal marito non sarebbe stata lontana. A dicembre 1992 la decisione. L’ufficializzazione del divorzio il 28 agosto 1996.

Spencer è in concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia e arriverà il 5 novembre sul grande schermo.