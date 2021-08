Da Tik Tok a Disney+: il 13 ottobre debutta in Italia The D’Amelio Show

Disney+ ha annunciato che la nuova docuserie The D’Amelio Show, con protagonista la prima famiglia di Tik Tok, debutterà come Star Original in esclusiva su Disney+ in Italia il 13 ottobre con tutti gli 8 episodi disponibili in streaming. Dall’anonimato e una vita apparentemente normale, al successo improvviso e alla ribalta di Hollywood: i D’Amelio si trovano di fronte a nuove sfide e opportunità che non avrebbero mai immaginato.

LA STORIA

Charli, che a 16 anni è diventata una delle più grandi celebrity con oltre 150 milioni di follower sui diversi social e numero 1 su Tik Tok in meno di un anno, si ritrova con il mondo che pende letteralmente “dalla punta delle sue dita” e la necessità di bilanciare fama, famiglia, danza, gestire un crescente impero, farsi nuovi amici a Los Angeles e affrontare i suoi detrattori. Sua sorella Dixie ha 19 anni e sta affrontando una altrettanto rapidissima ascesa che l’ha già portata ad avere un totale di 78 milioni di follower con uno dei canali YouTube con la crescita più veloce, e ad essere tra i primi dieci creator più seguiti su Tik Tok. Dixie sta ora percorrendo una carriera musicale a Los Angeles. Per mamma Heidi e papà Marc, crescere due adolescenti era già abbastanza difficile prima di aggiungere anche un trasloco dall’altra parte del paese per sostenere i sogni delle loro figlie e mantenere la famiglia unita. E mentre cercano di adattarsi alla vita a Hollywood i due genitori cercano di proteggere le due ragazze dal lato oscuro della popolarità.



The D’Amelio Show segue le vite di Charli, Dixie, Heidi e Marc e vede come executive producer Eli Holzman e Aaron Saidman a nome della The Intellectual Property Corporation (IPC), una Industrial Media Company, mentre Sara Reddy è showrunner ed executive producer insieme a Esther Frank.