Dove sono andate in vacanza le nostre star? Da Parigi alla Puglia, l’estate dei vip

Di Paola Corradino

LE PREVISIONI

Dalla raccolta di maggio dei dati ISTAT risultava che i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni sarebbero rimasti principalmente in Italia, muovendosi con mezzo proprio e per un periodo non superiore a due settimane. In effetti sembra che i dati siano stati confermati: Puglia, Sardegna e Sicilia si aggiudicano il premio come mete più gettonate dai ragazzi italiani.

LE VACANZE DELLE STAR

E le loro figure di riferimento? Dove si sono diretti cantanti e influencer?

L’estate di Chiara Ferragni inizia con il suo “first business trip abroad”, come scrive lei sotto il suo post, a Madrid per l’inaugurazione del sito store di caffè in collaborazione con la Nespresso, rientrata a Milano per trascorrere del tempo con i due figli, Leo e Vittoria. Ha poi trascorso un soggiorno nel 5 stelle più lussuoso di Forte dei Marmi, l’ “Augustus Hotel & Resort”. Ancora per lavoro è poi volata a Cannes sfoggiando il primo outfit realizzato con decori di materiale riciclato ed è tornata in Italia recandosi in Puglia con i bambini e il marito Fedez. Ma il cuore dell’influecer è stato certamente catturato dalla Sardegna invitando amici e colleghi. Intorno al 13 agosto, per esempio, Achille Lauro ha raggiunto lì Fedez.

La Costa Smeralda non è stata l’unica tappa del percorso di Achille Lauro, ha soggiornato anche a Ibiza. Coez, dopo il Golfo degli Aranci e la Costa Smeralda, è stato scovato da alcuni fan a Gallura, nei dintorni di Olbia, in compagnia di Salmo. I due cantanti erano legati già da un feat (Sparare alla Luna). Anche Irana sembra non essere stato da solo a Marrakech, nello stesso periodo si trovava lì anche la nota influencer Giulia De Lellis. Il cantante ha poi pubblicato anche degli scatti in cui si trovava a Ibiza. Quanto al cast dell’amata serie tv Skam sembra che gli attori si siano divisi tra i vari set e le vacanze: Ludovica Martino (nella serie, Eva) ha trascorso del tempo in barca a vela e 48 ore a Parigi, che ha riassunto in un reel su Instagram e si è divisa tra la costiera Amalfitana e la Sicilia, in particolare a Castellammare del Golfo. Anche Rocco Fasano (il misterioso Niccoló) è stato ospite a Parigi ma non prima di aver lavorato a delle scene in Croazia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Cesari (@fe_cesari)

Federico Cesari (Martino) a giugno ha trascorso un soggiorno presso Etro Beach, a Forte dei Marmi in compagnia della sua fidanzata. Greta Ragusa (Silvia) è stata a Cannes. Giancarlo Commare (il tanto amato Edoardo) ha preso qualche giorno di relax alle Terme di Saturnia per poi godersi una vera e propria vacanza siciliana visitando la spiaggia di S. Teodoro, Marsala, poi Ischia e infine Marettimo scrivendo come descrizione del post “staccare è necessario”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Lelio (@martina_lelio)

Martina Lelio (Federica) ha invece preferito la Sardegna con Porto Rotondo, isola Rossa Porto Cervo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pietro Turano (@eropietro)

L’attivista Pietro Turano (nella fiction con il ruolo di Filo, fratello di Eleonora) dopo essersi dedicata al pride month si è diretto a Marsiglia con il fidanzato Jacopo. Infine, la protagonista dell’ultima stagione (Sana) Beatrice Bruschi si è diretta a Forte dei Marmi, Spello, e ancora in Puglia; a seguire a Procida, capitale della cultura 2021.

Più riservati invece Ludovico Tersigni e Benedetta Gargari (rispettivamente Giovanni ed Eleonora) che non hanno condiviso sui social le loro posizioni…