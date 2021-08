Ecco le ‘Eau de Pochette’, tu chiamale se vuoi borse profumate

Con settembre alle porte e l’imminente ritorno ai ‘doveri’ quotidiani, parlare di moda e beauty aiuta senz’altro ad alleggerire i piani del rientro e, perché no, ad aggiungere punti nella wishlist autunnale.

Cliccare dunque alla voce ‘Eau de Pochette’ per scoprire l’inedito sodalizio tra alta profumeria e pelletteria artigianale.

Eau de Pochette: P.eau pour la vie et la résilience

e Carbotti hanno dato vita a borse sensoriali ed inclusive grazie all'incontro con una fragranza. Borse profumate, insomma, per una capsule collection intitolata Eau de Pochette: P.eau pour la vie et la résilience. Da un'intuizione di una 'artista togata' (che per ora sceglie di restare anonima), Coquillete Paris

Non una “mera partnership tra due brand, ma un accordo fra note di testa e di cuore – fanno sapere dalle maison – Le Eau de Pochette sono il segno di una riconquista per chi ha recuperato l’olfatto e un dono speciale per chi non lo ha mai perso e vuole tracciare le proprie coordinate valoriali e spaziali”.