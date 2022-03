Il confronto con Gigi, il ritocco al naso, la depressione: Bella Hadid si apre ai fan

Essere una super model non ti salva dal baratro. Lo sa bene Bella Hadid, che in una recente intervista a Vogue Us ha raccontato tutta la verità sulla sua adolescenza e i primi anni nel settore in cui oggi è tra le più apprezzate. Oggi Bella si chiede “come abbia fatto una ragazza con incredibili insicurezze, che soffre di ansia, depressione, che ha problemi con la propria immagine corporea, con disturbi alimentari, che odia essere toccata e che ha un’intensa ansia sociale, a entrare in questo business”.

L’operazione chirurgica al naso

Quando è iniziato tutto? In tenera età. A 14 anni l’intervento estetico al naso per cercare di migliorarsi. “Vorrei aver mantenuto il naso dei miei antenati”, dice oggi la modella che conferma l’operazione su cui l’intero internet si è dibattuto da sempre. “La gente pensa che io mi sia rovinata la faccia a causa di una foto di me da adolescente in cui ero paffuta- spiega la 25enne- ma sono abbastanza sicura che nessuno di noi sia lo stesso di quando aveva 13 anni”. E nega altre correzioni: “Non ho mai usato nessun filler”, però “quando ti dicono così tante volte che sei brutta inizi a credere sia vero”.

Il paragone con Gigi

Nell’intervista Bella racconta di aver sofferto il confronto costante con la sorella maggiore Gigi e di aver pensato di essere “la sorella brutta” per tanto tempo. “Non ero cool come Gigi, non ero estroversa come lei. Questo è davvero ciò che la gente diceva di me”, ricorda e ammette di aver sviluppato quella che è chiamata “Sindrome dell’impostore”: “Quello che diceva la gente mi ha fatto credere di non meritare niente di tutto ciò”.

Per questo “negli anni sono diventata una brava attrice, ho imparato a fare facce sorridenti o da donna molto forte. Mi sono sentita come se avessi qualcosa da dimostrare” ma “in 7 anni non ho mai mancato un appuntamento di lavoro, cancellato un lavoro o presentata in ritardo. Nessuno può dire che non dò il massimo”.

Bella, che nel 2012 ha scoperto di avere la malattia di Lyme, oggi ha cambiato prospettiva: “Svegliarsi ogni mattina con questo cervello non è carino. Ora tutto quello che faccio nella mia vita privata è assicurarmi che il mio stato mentale stia a galla. La moda può renderti una star o spezzarti. E nel primo caso devi essere cosciente dello sforzo quotidiano per non farti spezzare”.