Lancome per Emily in Paris, in arrivo i trucchi dedicati alla serie

Il 22 dicembre debutta su Netflix l’attesa seconda stagione di Emily in Paris. Per l’occasione, Lancôme arriva sul mercato con una nuova collezione di make-up e skincare dedicata alla serie e alla sua protagonista, interpretata da Lily Collins, già testimonial del brand francese.

LANCOME X EMILY IN PARIS, LA COLLEZIONE

Ciascun prodotto dedicato alla serie sarà decorato con l’immagine della Tour Eiffel, simbolo di Parigi e della serie. I colori utilizzati all’interno della collezione Lancôme X Emily In Paris sono il rosso ed il rosa. Il prodotto protagonista della collezione è la palette di ombretti custodita in un astuccio a forma di cuore rosso. Al suo interno ci sono 12 tonalità divisa in tre sezioni di colori, ispirate ai personaggi protagonisti della serie. Born in France è ispirato a Camille, Parigina at heart a Emily e Paris à la folie a Mindy.

LANCOME X EMILY IN PARIS, QUANDO ESCE

Lancôme X Emily in Paris sarà in vendita negli Stati Uniti a partire dalla fine di novembre. In Italia e nel resto d’Europa non c’è ancora una data ufficiale, ma fonti ufficiose dicono che il debutto dei prodotti dovrebbe precedere l’uscita della serie sulla piattaforma.