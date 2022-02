Sanremo 2022, i migliori look dei ‘Big’ sul green carpet

Al Festival di Sanremo, e precisamente davanti al Teatro Ariston, è ritornato il tradizionale carpet su cui gli artisti sfilano il giorno prima dell’inizio della gara in occasione della parata con gli iconici fiori della città. Per la 72esima edizione è stato allestito un bellissimo e colorati green carpet abbellito con i fiori ai lati della passerella.

Ecco i migliori look tra i 24 artisti in gara:

ACHILLE LAURO in GUCCI

EMMA in GUCCI

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA in MOSCHINO (come due vere star di Hollywood)

SANGIOVANNI in DIESEL

GIANNI MORANDI (il ‘vestito buono’ da tenere sempre nell’armadio per le grandi occasioni. La ‘vecchia scuola’ vince sempre)

BLANCO in THE ATTICO & MAHMOOD in BALENCIAGA

IVA ZANICCHI…CHE “(D)IVA”

GIUSY FERRERI in PHILIP PLEIN

AKA 7EVEN in STELLA MCCARTNEY

ELISA in PIERPAOLO PICCIOLI per MAISON VALENTINO (eterea come solo lei sa essere con la voce e con la sua presenza)

Ecco da chi sono vestiti i restanti ‘Big’ in gara a #Sanremo2022:

DONETELLA RETTORE & DITONELLAPIAGA in PHILOSOPHY BY LORENZO SERAFINI

RKOMI in ETRO

MATTEO ROMANO in EMPORIO ARMANI

LE VIBRAZIONI in GAËLLE PARIS

NOEMI in ALBERTA FERRETTI

YUMAN in IXOS BEYOND

ANA MENA in GIORGIO ARMANI

MICHELE BRAVI in ROBERTO CAVALLI (disegnato da FAUSTO PUGLISI)

IRAMA in GIVENCHY

TANANAI in DIOR

HIGHSNOB in ZEGNA E HU in VÌEN

DARGEN D’AMICO

GIOVANNI TRUPPI

FABRIZIO MORO

MASSIMO RANIERI