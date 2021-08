Salmo nella bufera, due ragazze lo accusano: “Manda foto del suo pene in dm”

Avrebbe inviato foto del suo pene nei direct di Instagram a due ragazze e sono proprio loro a denunciarlo sui social raccontando tutto. Ancora una volta, in questa fine estate, Salmo balza al centro di un nuovo polverone. Dimenticate le polemiche per il concerto ad Olbia diventato mega assembramento, il rapper è così protagonista di nuove accuse come dimostra il video pubblicato da Asia.

“Che schifo– dice la ragazza- non mi importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisello, spero di essere stata chiara. Chiunque tu sia: non voglio. Mi fa schifo. Ragazzi è assolutamente come sembra, come ho fatto vedere nello screen. Queste sono persone che si credono che possono fare tutto nella vita, si credono degli dei”.

questa regina che sputtana il sorcio salmonese🛐🛐 pic.twitter.com/AgketlJ6dm — 🫐mirtilla🫐 (@kfriedstripper) August 27, 2021

E a rincarare la dose ci ha pensato Giorgia:

“Oggi parliamo di una categoria di ‘artisti’ che si diletta a mandare in privato foto/video del pene come se non ci fosse un domani e io che ero anche una sua fan. Salmo sei davvero triste. Quanto ca∗∗o sei triste. Io ho anche due figli, senza il blocco al telefono. Pensate l’ansia che potessero vedere roba simile”.

Salmo non ha commentato ma ha annunciato novità musicali per venerdì 17 settembre.