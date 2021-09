VIDEO | La prima star al Festival del Cinema di Venezia: Kirsten Dunst

L’abbiamo amata in ‘Intervista col vampiro’, in ‘Spider-Man’, in ‘Marie Antoinette’, ‘Melancholia’ e ne ‘Il diritto di contare’. Tanti personaggi, una sola attrice: Kirsten Dunst. La star è sbarcata alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia (in programma fino all’11 settembre al Lido) con dei capelli biondi lucenti, occhiali neri, un abito (giacca e gonna longuette dai toni caldi e dalle fantasie geometriche), una cinta rossa che le cinge la vita e un sorriso smagliante. L’interprete è presente alla kermesse per ‘The Power of the dog’ (‘Il potere del cane’) il film Netflix di Jane Campion, che ha adattato per il grande schermo il romanzo di Thomas Savage del 1967. Nel cast della pellicola, in Concorso a Venezia 78, anche Benedict Cumberbutch, Jesse Plemons, Elizabeth Moss, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie.