Il tour di sangiovanni è sold out. Nella tappa di Vicenza ospite Madame

Lo ricorderà per sempre sangiovanni il suo primo tour estivo ma oggi ha un motivo in più per farlo. Tutte le tappe in calendario sono ufficialmente sold out. Fa il pienone il cantante di Amici 20, da mesi in cima alle classifiche dello streaming e delle vendite.

Sei i dischi di platino ricevuti per “Malibù” e la certezza di aver creato un tormentone impossibile da dimenticare. E i riconoscimenti arrivano anche da oltre i confini italiani. Durante la tappa di Lugano, sangio e la sua hit hanno ricevuto il disco di platino per la Svizzera.

I restanti concerti e la sorpresa: Madame

Restano due le date di un tour che ha visto sul palco anche l’amatissima Giulia Stabile. La ballerina si è esibita proprio sulle note del successo nella data di Terni.

Le sorprese, però, non sembrano essere finite. Nel concerto di chiusura nella città natale – Vicenza – ci sarà un’apertura speciale: quella di Madame (anche lei nata nella città). La rapper, amica dell’artista e collega di etichetta (Sugar Music), si esibirà con i suoi più grandi successi e probabilmente con il nuovo singolo, “Tu mi hai capito” con Sfera Ebbasta. Prima sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, sarà a Brescia. Domani 2 settembre il live nella città.

