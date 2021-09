Drake annuncia i feat. del suo album…con dei cartelloni pubblicitari

Ama fare le cose in grande Drake, da stanotte su tutte le piattaforme con “Certified Lover Boy”. L’attesissimo nuovo album del rapper arriva a tre anni dalla sua ultima fatica e dopo una lunga serie di rinvii che non hanno fatto altro che accrescere l’hype attorno al progetto.

A poche ore dalla release, l’artista di Toronto annuncia i featuring presenti nella tracklist (quest’ultima ancora avvolta nel mistero). Lo ha fatto con un semplice post su Instagram? Assolutamente no. Drake ha acceso dei cartelloni pubblicitari nelle città d’origine degli artisti che ha scelto per le collaborazioni.

I nomi certi

Tra le certezze ora ci sono: Giveon, Ty Dolla, Lil Baby, Future, Young Thug, 21 Savage, Lil Durk, Yebba e Project Pat.

I punti interrogativi

Resta qualche punto interrogativo. Il cartellone spuntato a New York dice: “Hey New York the goat is on CLB”. The greatest of all time, il più grande artista di New York per molti è Jay-Z ma il nome del rapper non è stato confermato. Dubbio anche per il nome di un artista di Houston definito “l’eroe della città”. Le scommesse dei fan puntano su Travis Scott ma chissà che non possa essere anche Beyoncé.

Ogni quesito verrà sciolto questa notte quando il disco finalmente vedrà la luce.