Drake non rinvia più e annuncia la data d’uscita del suo nuovo disco

Mentre il mondo impazzisce per “Donda” di Kanye West, arriva un’altra uscita a fare i titoli di giornale. Drake ha finalmente confermato la data di pubblicazione del suo prossimo progetto, “Certified lover boy”. Non dà molto preavviso il rapper che sarà su tutte le piattaforme con i nuovi pezzi dal 3 settembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi)

CLB è il sesto disco di Drake, attesissimo perché arriverà a 3 anni dall’apprezzato “Scorpion” e soprattutto perché – alla fine della sua gestazione – ha subito non pochi rinvii. Il progetto era, infatti, atteso per agosto 2020. La data di pubblicazione è, poi, stata spostata per gennaio di quest’anno. Infine, la news comunicata dallo stesso artista di Toronto che, ad ottobre 2020, ha subito un intervento al ginocchio:

“Volevo rilasciare il mio album questo mese ma tra l’operazione e la riabilitazione tutte le mie energie sono state dedicate al recupero“.

Nove mesi dopo, Drake ha di certo le energie giuste per rimettersi in carreggiata.