Jake Gyllenhaal a spasso per Venezia…con il cosplayer di Mysterio

Ha pensato sicuramente di avere delle allucinazioni Jake Gyllenhaal quando, in giro per Venezia, si è imbattuto nel cosplayer di Mysterio, il villain di Spider-Man che ha interpretato nella seconda pellicola della saga di Marvel (Far from Home) con protagonista Tom Holland.

L’attore si trova in laguna per sostenere la sorella Maggie, che domani – alla 78esima Mostra del Cinema – presenta il film da lei scritto e diretto The lost daughter. Si gode, perciò, i giorni italiani Jake che, proprio a Venezia, ha girato qualche scena nei panni di Mysterio. Impossibile per lui non scattare un selfie con il cosplayer, che definisce “un vecchio amico”.

La scena veneziana di Far from Home

