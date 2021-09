A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (3 settembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dal nuovo progetto di Drake ai singoli di Alessandra Amoroso e Madame con Sfera Ebbasta.

I singoli

Tony Effe torna dopo la pubblicazione del suo album di debutto “Untouchable”. Il rapper lancia l’inedito “Balaclava”, cantato in collaborazione con Capo Plaza. Il brano sarà incluso in una riedizione digitale dell’album “Untouchable”. I due artisti avevano già collaborato assieme nel brano “Amiri Boys”, tratto dal disco di culto “Dark Boys Club”, uscito nel 2020 e in “Gang Shit” nel disco Trap Lovers (2018), entrambi realizzati dalla Dark Polo Gang. Il titolo della canzone prende ispirazione dal “passamontagna”, celebre e iconico accessorio utilizzato spesso dai criminali. Viene ripreso dal mondo trap e hip-hop per parlare della “strada” e le sue complicazioni, diventando poi un cult nell’abbigliamento urbano.

“Tu mi hai capito”. Si intitola così il nuovo singolo di Madame. Nel suo periodo più prolifico di sempre, la rapper torna sulla scena con un brano che vede la collaborazione di Sfera Ebbasta. “Pesante”, lo definisce il trapper che unisce la sua voce alla produzione di Charlie Charles e Bias.

Alessandra Amoroso anticipa il suo prossimo disco (“Tutto accade”) con il nuovo singolo “Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, in radio e in digitale (disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) da stanotte. Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani“Piuma” e “Sorriso Grande” che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album.

Francesco Gabbani torna con il singolo “La rete”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, pubblicato da BMG. Dopo un concerto all’Arena di Verona lo scorso luglio e l’annuncio del suo debutto nel mondo del cinema, l’artista rompe il periodo di silenzio con l’annuncio del suo nuovo progetto discografico. Il primo inedito “La rete” è una canzone in perfetto stile Gabbani: ritmo, melodia pop orecchiabile, ironia, giochi di parole e un testo che offre spunti per una riflessione più profonda sul modo in cui viviamo.

È disponibile da stanotte “Frero” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Neima Eizza. Prodotto da Nerso, il brano si presenta come la descrizione di una delle persone che più sono vicine – in senso letterale e figurato – all’artista. Il sentimento di stima e il senso di gratitudine che l’artista prova per quello che viene considerato a tutti gli effetti un “fratello” traspaiono da ogni singola parola del testo. Il vissuto del rapper all’interno del tessuto sociale caratteristico della periferia milanese, leitmotiv della sua intera produzione musicale, emerge anche in questo brano, in cui si sottolinea quanto, tra momenti difficili e l’avere poco o nulla, sia importante avere un “frero”che ti guarda le spalle. Le sonorità latine e il beat incalzante conferiscono al brano un’aura di felicità, a sottolineare che, per esserlo davvero, basta avere un fratello al proprio fianco.

Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Sanremo Giovani con il brano “Io sono Luca” e il secondo singolo “Teresa”, i fratelli gemelli Dellai pubblicano il loro nuovo singolo “Ho bisogno di te (Teré)” a completamento della “trilogia musicale” iniziata dal duo romagnolo quest’anno. Il nuovo brano è stato scritto dagli stessi Luca e Matteo Dellai assieme a Tommaso Puleo, Davide Sartore, Diego Ceccon, prodotto da Luca Red con Emilio Gallo e con gli arrangiamenti di Davide Tagliapietra. In questo terzo e ultimo brano della mini storia fatta di canzoni del duo, torna a cantare Matteo: in “Teresa” era Luca la voce portante, mentre il fratello suonava la chitarra. La canzone dopo pochissimi secondi ci porta subito in un mondo preciso, un mix di sonorità tra Anni 60 e quello degli Anni 80.

I dischi

Drake torna da stanotte su tutte le piattaforme con “Certified Lover Boy”. L’attesissimo nuovo album del rapper arriva a tre anni dalla sua ultima fatica e dopo una lunga serie di rinvii che non hanno fatto altro che accrescere l’hype attorno al progetto. Non si sa molto di più. Tra le certezze, a poche ore dal rilascio, sono alcuni dei feat.: Giveon, Ty Dolla, Lil Baby, Future, Young Thug, 21 Savage, Lil Durk, Yebba e Project Pat. Si attendono conferme su Jay-Z e Travis Scott (o Beyoncé).

Lady Gaga pubblica “Dawn of Chromatica”, il remix album del disco “Chromatica” pubblicato lo scorso anno che aveva debuttato al primo posto della classifica italiana e non solo. La popstar propone una totale rivisitazione del disco originale con nuove collaborazioni e remix, con la produzione esecutiva di BloodPop.

”Music for futuristic teenagers” è il nuovo progetto di Venis, prodotto da 47Milano e disponibile anche su Apple Music nella playlist Audio Spaziale con Dolby Atmos. Il titolo si ispira allo slogan “Gears for futuristic teenegers” del brand Human Made di Nig e racchiude perfettamente quello che il disco vuole essere: un contenuto facile ed attuale affiancato ad un’estetica moderna sia a livello musicale sia per la sua vicinanza al mondo della moda.